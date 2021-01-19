ليبيا تتقدّم 10 مراكز في تصنيف أقوى جيوش العالم

أدرج التصنيف السنوي الدوري للقوة العسكرية لدول العالم لعام 2021، الصادر عن موقع “غلوبال فاير باور” ،ليبيا في المركز الـ 70 على مستوى العالم، حيث شهد تصنيف الجيش الليبي تحسّنًا وصعد 10 مراكز بعدما جاء العام الماضي في المركز الـ 80.

و تقدر قوة الجيش الليبي بـ 30 ألف عسكري نشط، 118 طائرة حربية، وميزانية دفاع تقدر بقرابة خمسة مليارات دولار.

و ضمّ التصنيف 138 دولة، واعتمد على أكثر من 50 عاملًا مختلفًا لتحديد ترتيب الدول ،ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لأي دولة، بل يُركّز أيضًا، على تنوع الأسلحة لتوفير توازن أفضل.

واحتل الجيش المصري المركز 13 عالميًا والأول عربيًا، وجاء في المركز الثاني عربيًا، الجيش السعودي، حيث احتل المرتبة 17 عالميًا ،أمّا الجيش الجزائري فقد جاء في المركز الثالث عربيًا، ورابعًا الجيش الإماراتي، وخامسًا المغربي، وسادسًا العراقي، سابعًا السوري وثامنًا الليبي.

ومثل العام الماضي، صُنّف الجيش الأمريكي أنه الأقوى في العالم، حيث يضم 1,4 مليون عسكري نشط، 13,233 طائرة وأكثر من 600 دبابة وميزانية قدرها 740 مليار دولار ،وفي المركز الثاني، جاء الجيش الروسي بمليون عسكري نشط، 4,100 طائرة، 13 ألف دبابة وميزانية تقدر بـ 42,1 مليار.

وتأتي الصين، الهند واليابان في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، وهو تصنيف العام الماضي نفسه لكلٍّ منها.