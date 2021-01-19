بعد إعلانه “التخفيض الدبلوماسي” في أفريقيا.. سيالة يستقبل سفير رواندا الجديد

أكد سفير دولة رواندا الفريد جاكوبا كاليسا رغبة بلاده فى المزيد من التنسيق والتعاون فى مختلف المجالات مع حكومة الوفاق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة عقد لقاء اليوم الثلاثاء مع كاليسا.

وأضاف البيان أن سيالة تسلم من كاليسا نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا، متمنيا له التوفيق فى المهام الموكلة إليه.

وتابع البيان: “من جانبه عبر سعادة السفير عن امتنانه لليبيا حكومة وشعبا لسعيهم الحثيث فى سبيل تذليل كل العقبات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار”.

يشار إلى أن سيالة أكد يوم الخميس الماضي أن حكومة الوفاق ستخفض تمثيل ليبيا الدبلوماسي في دول الاتحاد الأفريقي، التي كانت سببا في تأسيسه.

وقال: “نظرا للظروف الراهنة في ليبيا سيتم دراسة اتباع مبدأ التمثيل غير المقيم في إفريقيا بما لا يؤثر على علاقاتنا مع الدول الإفريقية، ويخفض في ذات الوقت من التكاليف والنفقات”.