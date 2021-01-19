ليبيا الان

بعد إعلانه “التخفيض الدبلوماسي” في أفريقيا.. سيالة يستقبل سفير رواندا الجديد

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سفير دولة رواندا الفريد جاكوبا كاليسا رغبة بلاده فى المزيد من التنسيق والتعاون فى مختلف المجالات مع حكومة الوفاق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة عقد لقاء اليوم الثلاثاء مع كاليسا.

وأضاف البيان أن سيالة تسلم من كاليسا نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا، متمنيا له التوفيق فى المهام الموكلة إليه.

وتابع البيان: “من جانبه عبر سعادة السفير عن امتنانه لليبيا حكومة وشعبا لسعيهم الحثيث فى سبيل تذليل كل العقبات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار”.

يشار إلى أن سيالة أكد يوم الخميس الماضي أن حكومة الوفاق ستخفض تمثيل ليبيا الدبلوماسي في دول الاتحاد الأفريقي، التي كانت سببا في تأسيسه.

وقال: “نظرا للظروف الراهنة في ليبيا سيتم دراسة اتباع مبدأ التمثيل غير المقيم في إفريقيا بما لا يؤثر على علاقاتنا مع الدول الإفريقية، ويخفض في ذات الوقت من التكاليف والنفقات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • من الضروري الانتباه …!!!:
    19 يناير، 2021 الساعة 4:24 م

    القطاع العام يحتاج ـ لزيارة إدارات الرقابة والصيانة ـ توجد بعض الأبواب والنوافذ تحتاج للتغيير والصيانة وتركيب أجهزة الأنذار والتهوئة الرئيسية والطلاء وأماكن اسطوانات إطفاء الحرائق والتعقيم الاسبوعي في بعض المراكز الصحية فالبلديات الليبية والمستشفيات العامة والمؤسسات التعليمية خلال هذا الأسبوع على من يهمه الأمر ………..
    من المهم تخصيص وقت لتحسين وتطوير القطاع العام في ليبيا , دون أي تقصير من أجل للمصلحة العامة لليبيا ومؤسساتها وخفض الدعم ومحاسبة القطاعات الخاصة الغير مراقبة من الضروري الانتباه …!!! —

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