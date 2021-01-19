«سلطنة المسماري»: الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة غير قابلة للطعن

موضحة أن التصويت جاء بنعم من 51 عضوا و19 عضوا بلا، بينما امتنع عن التصويت عضوان ولم يشارك عضوان آخران.

وأشارت المسماري عضو ملتقى الحوار السياسي أيضا ، في تصريحات صحفية إلى أن هذا التصويت تجاوز النسبة المطلوبة وهي ٦٣٪، «مما يجعل هذا التصويت غير قابل للاحتجاج أو الطعن».

ويشترط للموافقة على المقترح الذي تم التصويت عليه اليوم، إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية حول (آلية اختيار السلطة التنفيذية)، للعرض على أعضاء ملتقي الحوار السياسي للتصويت عليه يوم الاثنين القادم، وذلك في جولة جولة اولى تشترط تحصله على نسبة 63%، وهو ما تم بالفعل اليوم، ولو لم يحدث كان سيتم التصويت في جولة ثانية ويشترط تحصله على نسبة (50+1) من بين اصوات المشتركين في التصويت.