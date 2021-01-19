العباني: “ميليشيات طرابلس” تتلقى تمويلها من عوائد تجارة التهريب

عبر عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، عن تشكيكه في جدية حملة “صيد الأفاعي” التي أعلن عنها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

واعتبر العباني الحملة مجرد محاولة لخطب ود الإدارة الأميركية الجديدة، في إطار استمرار سعيه للفوز بمنصب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التي لم تتشكل بعد.

وأكد العباني أنه لو أن هناك نية صادقة من حكومة الوفاق غير المعتمدة، وإرادة لدى دول الغرب، فإنه يمكن بالفعل القضاء على هذه التجارة المحرمة التي تديرها شبكات وعصابات دولية.

وتساءل العباني، كيف لحكومة الوفاق أن تتصدى لمهربي البشر، في حين أن الميليشيات المسلحة التابعة لها منخرطة بدرجة كبيرة في عملية التهريب، وتنسق مع زعماء عصابات التهريب لتسهيل ذلك مقابل الأموال؟

وأشار العباني، إلى أن عوائد تجارة التهريب تعد أهم مصدر لتمويل ميليشيات طرابلس، لافتا إلى أن باشاغا يحاول فقط تقديم نفسه على أنه الرجل القادر على حل مشكلة الميليشيات في ليبيا، والهجرة غير المشروعة.

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