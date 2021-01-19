وليامز: الليبيون أمام فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أنه أمام الليبيين فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن وليامز رحبت باعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة بنسبة 73%.

وأضافت وليامز “يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة منتصف شهر نوفمبر الماضي” مضيفة “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها” وتابعت “إن هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.”