اليعقوبي: 73 % من لجنة الحوار وافقوا على مقترح اختيار السلطة التنفيذية

أعلنت عضوة مجلس النواب المقاطع وعضوة اللجنة الاستشارية والقانونية بملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإعلان قبل قليل عن نتيجة التصويت على مقترح اللجنة الاستشارية لاختيار السلطة التنفيذية.

وأوضحت اليعقوبي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نسبة 73 بالمائة من لجنة الحوار صوتوا بالموافقة على المقترح.

وأكدت اليعقوبي، أنه بهذا التصويت تنتهي هذه المرحلة، لافتة إلى أنه سيتم الانتقال إلى التصويت على قوائم الحكومة التي سوف تشكل خلال الأيام القادمة.

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