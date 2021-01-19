ليبيا الان

اللواء أحمد المسماري: نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة 5 + 5 يُعتبر درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)-قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة 5 + 5، يعتبر درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى، مجددًا في الوقت ذاته ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، أو تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا.

وحذر المسماري – في تصريحات لموقع إرم نيوز -من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف، تُؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة، مشيرًا إلى استمرار عمليات نقل المرتزقة من تركيا وسوريا إلى ليبيا.  (وال-بنغازي) ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك