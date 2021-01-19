اللواء أحمد المسماري: نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة 5 + 5 يُعتبر درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)-قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة 5 + 5، يعتبر درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى، مجددًا في الوقت ذاته ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، أو تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا.

وحذر المسماري – في تصريحات لموقع إرم نيوز -من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف، تُؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة، مشيرًا إلى استمرار عمليات نقل المرتزقة من تركيا وسوريا إلى ليبيا. (وال-بنغازي) ر ت

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