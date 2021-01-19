الحرس البلدي يصدر مجموعة من القرارات للحد من انتشار كورونا

أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء توفيق المسماري، حزمة من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا، وتضمنت إقفال صالات الأفراح، وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام، مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وحسب مدير إدارة العلاقات برئاسة جهاز الحرس البلدي، خالد العطار، فقد تضمت قرارات رئيس الجهاز، إقفال المقاهي، واقتصار عملها على إرسال الطلبيات، مع وجوب التقيد بالضوابط الاحترازية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، على أن يخطر أصحاب الأنشطة المعنية بذلك بالوسائل المتاحة.

وأوضح العطار أن هذه القرارات موجهة لمديري الفروع والإدارات وشؤون المراكز بالجهاز.

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