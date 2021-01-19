توصيات بتشديد الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا

عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا اجتماعا مع لجنة الوبائيات، التي تقدمت بعرضها المرئي لدراستها الأسبوعية للوضع الوبائي بالمنطقة.

الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية، ومراقبة النشاطات المجتمعية وخاصة التعليم، ووضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات بالمصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات.

إلى جانب تطبيق الغرامات المالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، وإيقاف السفر إلى الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة للفيروس مؤقتا.

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