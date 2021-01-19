داخلية الوفاق: ضبط متهم بقتل ثلاثة أشخاص في العجيلات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط متهم بقتل ثلاثة أشخاص بمدينة العجيلات منذ ديسمبر 2014.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أعضاء مركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس ألقوا القبض على المدعو “أ.د” والمتهم بقتل ثلاثة أشخاص بمدينة العجيلات شهر ديسمبر من العام 2014.

وأوضحت الوزارة أن المتهم ارتكب جريمة القتل وهو في حالة سكر مع المجني عليهم عن طريق إطلاق أعيرة نارية ولاذ بالفرار من المدينة وانتقل للعاصمة طرابلس للاختباء.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته لمديرية أمن العجيلات.