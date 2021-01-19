الاستشارية لمكافحة كورونا: ارتفاع أعداد الحالات الحرجة في ليبيا و15% من الفحوصات موجبة

أعلنت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا حسب إحصائيات معامل التحاليل في ليبيا بلغت 15 % .

وأوضحت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته مساء الإثنين، مع لجنة الوبائيات، أن الحالات المصابة وحالات الإيواء بمراكز العزل وخاصةً بحجرات العناية ارتفعت بشكل كبير، مشيرة إلى ارتفاع المستوى الوبائي إلى المستوى الرابع خاصة في مناطق جنوب طرابلس ومناطق الجبل وجنوب غرب بلدية المرقب

وأكدت ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة وخاصةً التعليم والجامعات والمعاهد.

وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية، ووضع القيود والضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات، وتطبيق الغرامات المالية للمخالفين للإجراءات الاحترازية.

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