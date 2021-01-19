إيطاليا: نولي اعتبارا خاصا لحل سياسي في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن روما تولي اعتبار خاص لحل سياسي في ليبيا مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية.

وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء بشأن الوضع السياسي في إيطاليا،إن الاستراتيجية الإيطالية كانت وستكون متسقة مع المصلحة الإيطالية في تحقيق الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، مع إيلاء اعتبار خاص لحل سياسي في ليبيا مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية بحسب وكالة نوفا

من جانبه رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بتأكيد مجلس الأمن الدولي تعيين يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقالت وزراة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن التعيين يعد خطوة هامة تدعمها إيطاليا بعزم وتعبر عن الالتزام الكامل والمقنع لصالح عمل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعمليات تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأعرب دي مايو عن تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، حيث سمحت احترافيتها وتصميمها بإحراز تقدم مهم على جميع مسارات الحوار الليبي الداخلي.