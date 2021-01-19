هايكو ماس: لابد من تجاوز فكرة تقسيم ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن قمة برلين حول الأزمة الليبية أسهمت في بداية عملية سلام داخلية حقيقية.

ولفت ماس في تصريحات صحفية، إلى أن القمة أحدثت تحولاً، على الرغم من أنها لم تجلب سلاماً سريعاً.

وتابع ماس أنه قبل القمة كانت ليبيا في نزاع مسلح مفتوح، مشيرا إلى أنه من خلال المؤتمر بدأت تدريجياً عملية سلام ليبية داخلية حقيقية تحت قيادة الأمم المتحدة.

وأشار ماس، إلى أن قمة برلين كانت بمثابة دفعة لإحداث أوجه تقدم بين أطراف النزاع، لافتا إلى أنه مع ذلك لا يزال هناك كثير من الأمور لابد منها، تجاوز انقسام ليبيا، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل حتى الآن، وتعيين حكومة جديدة مؤقتة.

وأضاف ماس أنه للأسف لا يزال هناك كثير من التأثير الأجنبي ومقاتلين أجانب، ولكنه أكد أن النجاح الذي تحقق حتى الآن، يعزز الحكومة الاتحادية في التزامها الحالي

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