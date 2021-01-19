خلال افتتاح اجتماعات المسار الدستوري.. مصر: ندعم ليبيا لإنهاء أزمتها

أكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل عن دعم مصر اللامحدود لليبيا لإنهاء الأزمة الليبية.

تصريحات كامل جاءت عبر الاتصال المرئي خلال افتتاح الجولة الثانية من أعمال اجتماعات المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية اليوم الثلاثاء بحضور وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز أكدت في كلمتها عبر الأتصال المرئي على جهود البعثة الأممية وأهمية المسار الدستوري.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع إلى توفير مصر كافة الإمكانيات من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

وأعرب رئيس وفد مجلس النواب اسماعيل الشريف عن شكر وتقدير المجلس لمصر قيادة وحكومةً وشعبا على دعمهم للشعب الليبي ثم اختتمت الكلمات بكلمة لرئيس وفد مجلس الدولة.