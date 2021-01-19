الجرندي يدعو المجموعة الدولية للتضافر ومساعدة الليبيين للتّوصل إلى تسوية سياسية شاملة

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أنّ الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية قد ضاعفت من التحدّيات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دُولها، داعيًا إلى توحيد الجهود لتسوية هذه الأزمات في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها، مذكرا بموقف تونس من الأزمة الليبية الداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة الليبيين للتّوصل لتسوية سياسية دائمة وشاملة.

جاء ذلك خلال ترأس الجرندي أمس الإثنين عبر تقنية الفيديو جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول “التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة”.

وشارك في هذه الجلسة التي انتظمت في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن لهذا الشهر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام “روز ماري ديكارلو”، اللذيْن قدّما إحاطتين إلى المجلس حول هذا الموضوع.

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