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بليحق: انطلاق الجولة الثانية من أعمال اجتماعات المسار الدستوري في مدينة الغردقة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، انطلاق الجولة الثانية من أعمال إجتماعات المسار الدستوري في مدينة الغردقة باستضافة جمهورية مصر العربية و رعاية الأمم المتحدة.

وقال بليحق إن أعمال إجتماعات المسار الدستوري انطلقت بشكل رسمي بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء ” عباس كامل ” عبر اتصال مرئي اعرب خلالها عن دعم جمهورية مصر اللامحدود للأشقاء في ليبيا لإنهاء الأزمة الليبية، ثم ألقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز ” كلمة عبر الأتصال المرئي أكدت فيها على جهود البعثة الأممية وأهمية المسار الدستوري.

كما ألقى رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي ” اللواء ” أيمن بديع ” كلمة عبر فيها عن توفير مصر لكافة الإمكانيات من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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