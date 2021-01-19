بوشناف يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنسيق العمل بينهما

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا السويسري جان نيكولا مارتي، وذلك لتنسيق عمل البعثة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، وتأمين عملها فيما يتعلق بالعمل الإنساني المناط بالبعثة.
وحسب وزارة الداخلية فقد ناقش اللقاء الذي حضره رئيس فرع البعثة ببنغازي عمل البعثة وآلياتها، وكافة الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة جائحة كورونا.
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