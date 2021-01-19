بوشناف يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنسيق العمل بينهما

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا السويسري جان نيكولا مارتي، وذلك لتنسيق عمل البعثة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، وتأمين عملها فيما يتعلق بالعمل الإنساني المناط بالبعثة.

وحسب وزارة الداخلية فقد ناقش اللقاء الذي حضره رئيس فرع البعثة ببنغازي عمل البعثة وآلياتها، وكافة الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة جائحة كورونا.

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