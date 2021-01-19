ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 January, 2021

عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً ،لبحث الاحتياج الربع السنوي الأول من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بالمستشفيات العامة ،كذلك مناقشة آلية تفعيل قرار وزير الصحة المفوض رقم (418) لسنة 2019م، بشأن تفعيل قسم الصيدلة السريرية، قسم اليقظة الدوائية، وقسم الإعلام والترشيد الصيدلي والعمل به داخل المستشفيات العامة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم وضع آلية للتنسيق بين إدارات الصيدلة فيما يخص تدوير الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية للاستفادة منها، والتنسيق مع لجنة المخلفات الطبية لوضع آلية للتخلص من المخلفات الطبية والبشرية.

و حضر الاجتماع كل من عبد الرحمن عمير وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات، ليلى العربي مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، . عائشة الحبيشي مساعد مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، رؤساء الأقسام بإدارة الصيدلة، مدراء إدارات الصيدلة بالمستشفيات.