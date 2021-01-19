السايح يحضر توقيع مشروع بيبول مع الحكومة الألمانية

بحضور رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلا بجيراردو نوتو، مع الحكومة الألمانية ممثلة بالسفير الألماني، اوليفر افسيتا، اتفاقية دعم مشروع بيبول، وذلك بمقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس.

الجدير بالذكر، أن مشروع بيبول يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، وصيانة المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، إلى جانب استثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

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