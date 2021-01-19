خارجية الوفاق تكشف حقيقة تورط دبلوماسي ليبي في إيطاليا بتجارة المخدرات

نفي مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء بشأن تورط أحد موظفي الوزارة الدبلوماسيين في إيطاليا بالمتاجرة وتهريب المخدرات في سيارته الدبلوماسية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن هذه الأنباء عارية عن الصحة مؤكدا أنه تواصل مع السفارة الليبية في روما التي نفت الأنباء وأكدت أن الصحف الإيطالية نشرت خبرا مفاده أن شرطة المخدرات الإيطالية قامت بالقبض على مجموعة من تجار المخدرات، بعد نصب كمين لهم منذ فترة بالتعاون مع أحد المخبرين، وكان من بين المقبوض عليهم شخص برازيلي وآخر ليبي يدعى أ.ف. ولم تحدد الشرطة الإيطالية الجهة صاحبة السيارة الدبلوماسية وإنما قامت بتحديد نوعها وهي سيارة رينوكليو، لونها أزرق ولا تمتلك السفارة هذا النوع من السيارات أو اللون ولا أي من موظفيها.

ودعا مكتب الإعلام وسائل الإعلام للتواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.

وكانت مصادر صحفية أفادت بضبط دبلوماسي ليبي يعمل في السفارة الليبية في إيطاليا على خلفية تورطه في قضية تهريب والاتجار في المخدرات، مبينة أن الموظف استعمل سيارة السفارة لتسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في منطقة “باركولو”.