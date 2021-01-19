وزير الخارجية الإيطالي: ملتزمون بدعم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

تلقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو “بارتياح كبير” موافقة مجلس الأمن للأمم المتحدة على تعيين يان كوبيش مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية دعمها للمبعوث الأممي الجديد، مجددة التزامها الكامل وعلى قناعة بدعم عمل الأمم المتحدة، وبعثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعمليات تحقيق الاستقرار في البلاد.

كما أبدى الوزير دي مايو عن تقديره وامتنانه الشديدين لعمل الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التي سمحت احترافيتها وتصميمها بإحراز تقدم مهم على جميع مسارات الحوار الليبي الداخلي، وهو أمر أساسي، ويتعين الآن ترسيخه وتطويره.

وسيتولى كوبيش مهام منصبه بدءا من شهر فبراير.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن تعيين كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

وأبدى الأمين العام امتنانه للقيادة الفائقة التي أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

ويعمل كوبيش منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، يتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة في مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمي وفي وطنه سلوفاكيا.

كما تولى في السابق مناصب من بينها المنسق الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيس البعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.