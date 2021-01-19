بليحق: وفد مجلس النواب يشكر مصر على استضافة الجولة الثانية من “المسار الدستوري”

انطلقت الجولة الثانية من أعمال اجتماعات المسار الدستوري اليوم الثلاثاء، بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، في مدينة الغردقة باستضافة جمهورية مصر العربية ورعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجلسة الافتتاحية انطلقت بكلمة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، عبر اتصال مرئي، وأعرب خلالها عن دعم مصر اللا محدود للأشقاء في ليبيا لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، ألقت كلمة عبر الاتصال المرئي أكدت فيها على جهود البعثة الأممية وأهمية المسار الدستوري.

وأشار بليحق إلى أن رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي أيمن بديع، ألقى كلمة عبر فيها عن توفير جمهورية مصر لكافة الإمكانيات من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

كما ألقى رئيس وفد مجلس النواب إسماعيل الشريف، كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير مجلس النواب الليبي للشقيقة مصر قيادة وحكومةً وشعبا على دعمهم للشعب الليبي ثم اختتمت الكلمات بكلمة لرئيس وفد مجلس الدولة.