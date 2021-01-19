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لمواجهة كورونا.. إغلاق صالات الأفراح والمقاهي في بنغازي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت من غرفة العمليات بالحرس البلدي في مدينة بنغازي، الثلاثاء، جولة لعناصر الحرس البلدي تستهدف قفل جميع المقاهي وصالات الأفراح والمناسبات، وتتضمن الحملة إلزام المعنيين بالتوقيع على محضر القفل.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتعليمات رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبد الرزاق الناظوري، وبمتابعة رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية اللواء توفيق المسماري، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لقفل المقاهي وصالات الأفراح والمناسبات، إضافة إلى محال تأجير الخيم وتجهيز المناسبات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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