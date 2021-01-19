لمواجهة كورونا.. إغلاق صالات الأفراح والمقاهي في بنغازي

انطلقت من غرفة العمليات بالحرس البلدي في مدينة بنغازي، الثلاثاء، جولة لعناصر الحرس البلدي تستهدف قفل جميع المقاهي وصالات الأفراح والمناسبات، وتتضمن الحملة إلزام المعنيين بالتوقيع على محضر القفل.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتعليمات رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبد الرزاق الناظوري، وبمتابعة رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية اللواء توفيق المسماري، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لقفل المقاهي وصالات الأفراح والمناسبات، إضافة إلى محال تأجير الخيم وتجهيز المناسبات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية