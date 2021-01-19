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العزيزية على موعد مع حملة تشجير كبيرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة العزيزية توزيع حوالي 10 آلاف شتلة على العديد من الجهات العامة؛ استعداداً لانطلاق حملة تشجير على مستوى فروع البلدية في الأيام المقبلة.

ويقوم مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في العزيزية بالتنسيق مع المجلس التسييري؛ لتوزيع الشتلات على الجهات الحكومية والفلاحين داخل نطاق البلدية.

وحسب مدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية العزيزية، فقد وزّع المكتب هذه الشتلات من أجل غرسها داخل الحدائق العامة في العزيزية، كما تم التنسيق مع مديري المدارس بتخصيص عدد من الشتول من أجل غرسها في الساحات داخل كل مدرسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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