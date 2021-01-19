اعتماد آلية لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة تمهيدا للانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم عن موافقة ملتقى الحوار السياسي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها البعثة، حيث صوت واحد وخمسون عضوا من الملتقى لصالح الآلية المقترحة، وتم اعتماد المقترح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمئة من أصوات المقترعين.

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