إيطاليا تولي اهتماما خاصا بحل سياسي في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إيلاء اهتمام خاص بحل سياسي في ليبيا، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية.

مشيرا في تصريحات له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي إلى أن الاستراتيجية الإيطالية كانت وستبقى متسقة مع المصلحة الإيطالية في تحقيق الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.

بدوره رحب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة نوفا الإيطالية، والذي عبرت الخارجية الإيطالية من خلاله عن الالتزام الكامل بعمل الأمم المتحدة وبعثتها، وعمليات تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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