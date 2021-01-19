سلطنة المسماري : التصويت على آلية اختيار السلطة بات غير قابل للطعن.

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري، الثلاثاء، أن الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية جاءت بنسبة غير قابلة للطعن ، مشيرة إلى أن لجنة الحوار السياسي، صوتت بالموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة 73%.
و أوضحت عضو مجلس النواب أن التصويت جاء بنعم من 51 عضوا و19 عضوا بلا، بينما امتنع عن التصويت عضوان ولم يشارك عضوان آخران.
وأشارت المسماري إلى أن هذا التصويت تجاوز النسبة المطلوبة وهي ٦٣٪، مما يجعل هذا التصويت غير قابل للاحتجاج أو الطعن.
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