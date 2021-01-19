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المبعوثون الأمميون وعقدة الأزمة الليبية.. إخفاقات متواصلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسميا تعيين السلوفاكي يان كوبيش، رئيسا لها ومبعوثا خاصا للأمين العام، ويتولى كوبيش المهمة بعد توالي ستة مبعوثين للأمم المتحدة إلى ليبيا على مدى عشر سنوات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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