بإشرافه المُباشر.. مدير أمن بنغازي يصدر تعليماته بالبدء في حملة تأمين بنغازي وإعادة الاستقرار لها

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)- أصدر مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري اليوم الثلاثاء، تعليماته بالبدء في حملة كبيرة وواسعة بإشرافه المُباشر، عبر قوة مشكلة من كل رؤساء وأعضاء تحريات مراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي.

وقالت مديرية أمن بنغازي – في بيان – إن الحملة الواسعة تهدف إلى إزالة الزجاج المعتم دون استثناء ومنع بيعه، ومنع تجول المركبات الآلية بدون لوحات، وضبط الفارين من العدالة والمطلوبين، وإلزام المحال التجارية بضرورة تركيب منظومات المراقبة وإحداها موجه للشارع العام، ومداهمه أوكار الجريمة والفساد واقتياد المسؤولين عنها.

ودعت مديرية أمن بنغازي، المواطنين للمشاركة بقوة في إنجاح خطة تأمين بنغازي وإعادة الاستقرار لها، عبر مساعدة رجال الأمن في أداء عملهم، وعدم عرقلته أثناء أداء الواجب، باعتباره عملا وطنيًا وجب التقيد به. (وال- بنغازي) ر ت

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