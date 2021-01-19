الفلاح: طرح الأحمال سينتهي حال تسييل الميزانية لشركة الكهرباء

أكد المدير التنفيدي لشركة الكهرباء ابراهيم الفلاح، أن عملية طرح الأحمال خلال فصل الصيف ستنتهي بمجرد تسييل ميزانية الشركة ، مشيرا إلى أن الأموال ستمكن الشركة من إضافة ألف ميغاوات للشبكة الكهربائية.

و أضاف الفلاح أن تسييل الميزانية – حال تنفيذه -سيمكن الشركة من إنهاء أزمة طرح الأحمال خلال الربع الأول من السنة القادمة.

و كانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت الثلاثاء طرح الأحمال في المنطقة الغربية، لمدة 4 ساعات.

بدوره حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة، وحث الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة والمصرف المركزي طرابلس على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.

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