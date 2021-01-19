اللجنة الاستشارية الطبية تحذر من تفشٍ كارثي لفيروس كورونا

كشف رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا لجائحة كورونا الصالحين مجيد، في مداخلة مع قناتنا، عن أن عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة سيحدث تفشيا وكارثة أمن قومي، مؤكدا أن الإغلاق سيطول صالات الأفراح والمقاهي وربما النوادي الرياضية.
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قناة ليبيا
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