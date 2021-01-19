«خارحية الوفاق» ترد على اتهام أحد دبلوماسييها بإيطاليا بتهريب المخدرات في روما

نفى مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق تورط أحد موظفي الوزارة الدبلوماسيين في إيطاليا بالمتاجرة وتهريب المخدرات.

وزعم المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة ، لافتا إلى أنه تواصل مع السفارة الليبية في روما والتي نفت الأنباء.

وادعى أن الصحف الإيطالية نشرت خبرا مفاده أن شرطة المخدرات الإيطالية قامت بالقبض على مجموعة من تجار المخدرات، وكان من بين المقبوض عليهم شخص برازيلي وآخر ليبي يدعى أ.ف. ولم تحدد الشرطة الإيطالية الجهة صاحبة السيارة الدبلوماسية.

واستطرد أن الشرطة الإيطالية حددت نوع السياره وهي رينوكليو، لونها أزرق، منوهة أن هذا النوع من السيارات أو اللون لا تمتلكها السفارة أو أي من موظفيها.

وكانت مصادر صحفية أفادت بضبط دبلوماسي ليبي يعمل في السفارة الليبية في إيطاليا على خلفية تورطه في قضية تهريب والاتجار في المخدرات.

وبينت الصحف الإيطالية أن الموظف استعمل سيارة السفارة لتسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في منطقة “باركولو” بسيارته الدبلوماسية.