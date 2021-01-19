المؤسسات التعليمية في بني وليد تفتقر للإجراءات الاحترازية

أكد عضو لجنة متابعة البروتوكول الاحترازي بالمؤسسات التعليمية في بني وليد، محمد أبو النيران، أكد وجود إهمال وعدم التزام بالإجراءات الاحترازية من المعلمين والموظفين في المؤسسات التعليمية بالمدينة، محملا وزارة التعليم مسؤولية عدم توفير الميزانيات الخاصة بإجراءات الوقاية من كورونا.

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