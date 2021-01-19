الشريف: الحوار السياسي مبنى على أساس الغنيمة

اعتبر رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة محمد ابوراس الشريف، أن لجنة الحوار المشكلة من البعثة الأممية بمثابة نواة لتقسيم ليبيا.

و أوضح الشريف أن المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز تمارس الضغط المباشر وغير المباشر على مجموعة الحوار لكى تخرج بتشكيلة جديدة لحكومة وحدة كما تصفها، مشيرا إلى أن وليامز تسعى لتنفيذ أجندتها قبل انتهاء ولاياتها بمجرد استلام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض.

و أضاف الشريف أن اغلب المتنافسين على قيادة الحكومة الجديدة سبق و أن وصفتهم وليامز بالديناصورات، لافتا إلى أن الحوار السياسي مبنى على أساس الغنيمة وتقسيم الكعكة وليس على أساس العمل الوطني.

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