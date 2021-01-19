عودة الدفعة الثانية من المرتزقة الموالين لأردوغان لبلادهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عودة دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، إلى الأراضي السورية خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنها ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام.

المرصد أوضح في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، أن الدفعة الثانية التي عادت يبلغ تعداد عناصرها نحو 95 مقاتلاً، لافتا إلى أنهم عادوا بعد وساطات من قبل قادة مجموعاتهم.

ويأتي ذلك، تزامنا مع تداول أنباء، عن وصول نحو 200 مرتزق سوري إلى ليبيا سرًا خلال الأيام الفائتة.

كما يأتي غداة تأكيد المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في تصريح لقناة “العربية”، أن هناك عمليات نقل مستمرة خلال الأيام الماضية من تركيا وسوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى هناك متغير في هذا الملف وهو أن العناصر التي يتم نقلها من سوريا إلى أنقرة، حصلت على تدريب متقدم وعلى الأسلحة، وهو ما يعكس أن تركيا تستعد للسيطرة على نقطة تماس غرب مدينة سرت .