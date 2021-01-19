معزب: عقيلة صالح يشكل خطرا على ليبيا

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، أن البعثة الأممية وصلت إلى آلية اختيار السلطة التنفيذية ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يصر على أن يكون اختيار الرئاسي من خلال ممثل لكل إقليم، مضيفا أنه تم الإطاحة بخيار اختيار أكثر من شخصين من كل إقليم، لافتة إلى أن البعثة الأممية جمعت بين المقترحين وخفضت نسبة التصويت لـ 70%.

وتابع معزب أن عقيلة صالح يشكل خطرا على ليبيا، محملا الـ75 شخصا في ملتقى الحوار السياسي مسؤولية اختيار شخصيات نزيهة لقيادة ليبيا.

وأوضح معزب أنه جري اجتماعات للجنة الدستورية في القاهرة، مبينا أن هذه الاجتماعات ليس لها علاقة بالدستور.

وأكد أن البعثة الأممية تستطيع النجاح في الوصول لقاعدة دستورية، موضحا أن هذا الأمر ليس معقدا وستتم الانتخابات في وقتها.

وشدد معزب على أن حل الأزمة الليبية جزء كبير منه توافقات خارجية وليست داخلية، مشيرا إلى أنه يتم إعداد الحل وفرضه على الداخل.

وأعرب معزب عن توقعه إجراء الإنتخابات آخر العام الحالي كما هو محدد، مؤكدا أن موعدها لن يتأثر بغياب ستيفاني وليامز.

وطالب معزب لجنة الـ75 أن تتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ والشعب الليبي واختيار الشخصيات المناسبة من أجل تشكيل المرحلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24