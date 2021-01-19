مجلس الدولة الاستشاري: نأمل أن تكلل حوارات المسار الدستوري بالنجاح

رحب مجلس الدولة الاستشاري، بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيدا بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة.

وبحسب بيان أصدره مجلس الدولة مساء اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعرب خلاله عن أمله بأن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح، مناشدا ممثلي لجنته المشاركة في المسار ولجنة مجلس النواب ببذل المزيد من الجهود لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المسار المهم والرئيسي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

ونوه مجلس الدولة إلى أن وفد الحوار الممثل له يعتزم هذه الأيام السفر إلى المملكة المغربية لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية، لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك انطلاقا من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من حوار تونس والتي أكدت على اختصاص مجلسي لدولة والنواب بالمناصب السيادية، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية للحل الشامل الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى خلال اجتماعهم في جنيف الأيام الماضية.

وحصل المقترح الخاص بآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على حوالي 73% من الأصوات المدلى بها من قبل أعضاء الملتقى خلال عملية تصويت أجرتها البعثة استغرقت يوماً واحداً بدءاً من أمس الإثنين العاشرة صباحًا إلى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وطلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.