نتائج دراسة علمية في صندوق الضمان عن التعليم عن بعد

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 January, 2021

اظهرت دراسة اجراها المركز الليبي للبحوث و الدراسات الاكتوارية و المركز الليبي للإستشارات والتنمية البشرية التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي حول إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد.

وشملت 521 متدربا بصندوق الضمان الاجتماعي كانت نسبة الذكور منهم 61.2% والإناث 38.8%، أن أهم ايجابيات التعليم عن بعد هو توفير الوقت وسرعة الوصول الى المعلومة وزيادة الفهم والثقة في النفس والقدرة على التعلم وزيادة القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وشبكة الانترنت . كما توصلت الدراسة الى عدد من السلبيات شملت مشاكل انقطاع خط الانترنت والكهرباء والمشاكل الفنية ، وعدم توافر الإنترنت لسكان المناطق البعيدة عن المدن وضعف قدرة البعض الاقتصادية ، ووجود مشاكل صحية تتعلق بعدم القدرة على النظر لشاشة الكمبيوتر لفترات طويلة لشاشة .