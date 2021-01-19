ليبيا الان

نتائج دراسة علمية في صندوق الضمان عن التعليم عن بعد

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 January, 2021

اظهرت دراسة اجراها المركز الليبي للبحوث و الدراسات الاكتوارية  و المركز الليبي للإستشارات والتنمية البشرية التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي  حول إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد.

وشملت 521 متدربا بصندوق الضمان الاجتماعي  كانت نسبة الذكور منهم  61.2% والإناث 38.8%، أن أهم ايجابيات التعليم عن بعد هو توفير الوقت وسرعة الوصول الى المعلومة وزيادة الفهم والثقة في النفس والقدرة على التعلم وزيادة القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وشبكة الانترنت . كما توصلت الدراسة الى عدد من السلبيات شملت مشاكل انقطاع خط الانترنت والكهرباء والمشاكل الفنية ، وعدم توافر الإنترنت لسكان المناطق البعيدة عن المدن وضعف قدرة البعض الاقتصادية ، ووجود مشاكل صحية تتعلق بعدم القدرة على النظر لشاشة الكمبيوتر لفترات طويلة لشاشة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يعني ممكن حل هالمشكلة لكن اولا لازم نعرف جميعا ان التعليم عند بعد وسيلة فير ناجحة وفاشلة لايصال العلم للدارس او الطالب او الطالبة او الباحث او الأكاديمي –
    وفيها اجحاف وظلم كبيرين وعدم احترام لاعضاء هيءات التدريس والتعليم والكوادر التدريبية والتوجيهية بشكل عام –
    وحتى الدراسات النفسية اتبتث ان حضور الطالب للفصل الدراسي او المحاضرة الجامعية ويرى أستاذه او معلمته أمامه اللوحة الدراسية تفيده بنسبة اكبر في التحصيل من تلقى المعلومة من اي مصدر اخر – ويمكن مراجعة ما تلقاه الطالب في بيته او في اي وقت اخر وهكذا ترسخ الصورة والمعلومة في عقل الطالب او الطالبة مدى الحياة ويستطيع عقل الطالب ادراك المعلومة من حركة او إشارة او كلمة من المعلم او الاستاذ او المعلمة يتذكرها اثناء تلقيه العلم في الفضل او القاعة الدراسية –
    وبالنسبة الى الجانب البعد في المناطق – اعتقد ان من البسيط تسهيل سبر الحافلات العامة المجهزة الليبية وانشاء محطات للطلاب والطالبات وكذلك العاملين او المنتجين حتى لتخفيف حركة استعمال السيارات اثناء الصباح او بعد الظهيرة – وتستطيع المواصلات العامة الوصول العديد من المناطق او انشاء مراكز تعليمية يمكن ان تمون فروع الجامعات او المعاهد او المدارس التدريبية وتوزيع العمل لاعضاء هيءات التدريس حسب المناطق التي يسكتون فيها وطبعا مع مراجعة من ادارة التوجيه التربوي الليبي – والتخصصات المختلفة دون الخلط بينهم –
    وهكذا يستطيع الباحث او الطالب ان يكون زملاء يستعين بهم لتحصيل العلم والشعور بانتمائه الى مؤسسك تعليمية ترفع من معنوياته وتعطيه ثقة أكبر ورغبة في الحضور والتعلم والإدراك . اكثر من تواجده في البيت – انتهى

    رد

  • يعني ممكن حل هالمشكلة لكن اولا لازم نعرف جميعا ان التعليم عند بعد وسيلة غير ناجحة وفاشلة ايضا –
    – ومرهقة لايصال العلم للدارس او الطالب او الطالبة او الباحث او الأكاديمي –
    وفيها ” اجحاف وظلم كبيرين وعدم احترام لاعضاء هيءات التدريس والتعليم والكوادر التدريبية والتوجيهية بشكل عام ” –
    وحتى الدراسات النفسية اتبتث ان حضور الطالب للفصل الدراسي او المحاضرة الجامعية ويرى أستاذه او معلمته أمامه اللوحة الدراسية تفيده بنسبة اكبر في التحصيل من تلقى المعلومة من اي مصدر اخر – ويمكن مراجعة ما تلقاه الطالب في بيته او في اي وقت اخر وهكذا ترسخ الصورة والمعلومة في عقل الطالب او الطالبة مدى الحياة ويستطيع عقل الطالب ادراك المعلومة من حركة او إشارة او كلمة من المعلم او الاستاذ او المعلمة يتذكره اثناء تلقيه العلم في الفضل او القاعة الدراسية –
    وبالنسبة الى الجانب البعد في المناطق – اعتقد ان من البسيط تسهيل سبر الحافلات العامة المجهزة الليبية وانشاء محطات للطلاب والطالبات وكذلك العاملين او المنتجين حتى لتخفيف حركة استعمال السيارات اثناء الصباح او بعد الظهيرة – وتستطيع المواصلات العامة الوصول العديد من المناطق او انشاء مراكز تعليمية يمكن ان تنشيء فروع الجامعات او المعاهد او المدارس التدريبية فالمناطق وتهيئتها جيدا لعقل الطالب – ومستواه التعليمي وتوزيع العمل لاعضاء هيءات التدريس حسب المناطق التي يسكتون فيها وطبعا مع مراجعة من ادارة التوجيه التربوي الليبي – والتخصصات المختلفة دون الخلط بينهم –
    وهكذا يستطيع الباحث او الطالب ان يكون زملاء يستعين بهم لتحصيل العلم واستخدام الكتب فالمكتبات للاطلاع والبحث العلمي والشعور بالإدراك الكلمة ومعانيها – وقي نقس الوقت الشعور بانتمائه الى مؤسسة تعليمية ترفع من معنوياته وتعطيه ثقة أكبر ورغبة في الحضور والتواجد في منبر علمي والتعلم والإدراك الجماعي . اكثر من تواجده وحده في البيت – انتهى

    رد