«الحرس البلدي» يشن حملات واسعة لتجنب انتشار كورونا ببنغازي

باشرت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كافة المراكز والوحدات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، تنفيذ التعليمات بالقفل الاحترازي لتجنب انتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط في الإمكان التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، فإن الحملات انطلقت وفقا لتعليمات رئيس اللجنة الاستشارية الطبية والمحال بموجبه تعميم من قبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لوباء كورونا، وتعليمات رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري .

وشدد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، على ضرورة قفل صالات الأفراح وأخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة، ومنع مقاهي الشيشة نهائيا.

ولفت الجهاز إلى ضرورة منع الإقامة والجلوس في المقاهي واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقيد بضوابط الاحترازية وارتداء الكمامات على أن يخطر أصحاب الناشط المعنية بذلك بوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد .

وأشار إلى أنه يتم التنسيق في التنفيذ مع مديروالأمن وجهات ذات العلاقة في نطاق اختصاصها وتتسم المتابعة لضمان التنفيذ طيلة 24 ساعة.