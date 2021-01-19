“6” أشهر بدون كهرباء .. أهالي بلدية ربيانة يُطالبون الحكومة بالتدخل بشكل عاجل

ربيانة 19 يناير 2021 (وال)- تظاهر أهالي وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية ربيانة، احتجاجًا على انقطاع تيار الكهرباء عن المدينة لأكثر من “6” أشهر.

واستنكر المحتجين – في بيان – لما تمر به المدينة من انقطاع للتيار الكهرباء طيلة هذه الفترة والمنطقة بكاملها في ظلام دامس، محملين المسؤولية الكاملة وشاملة لإدارة شركة الكهرباء بنغازي، وشركة العامة للكهرباء بطرابلس، وتقاعسهم وتجاهلهم حيال المنطقة ومحطة كهرباء ربيانة، مما سبب هذا الإهمال في أضرار جسيمة في الزراعة والمستلزمات الطبية وحياة صحية داخل المنطقة.

وطالب المحتجين الحكومة الليبية بالتدخل بشكل عاجل، عبر تشكيل لجنة تقوم بتحقيق الكامل والشفاف وتحري الحقائق، لكشف موضع خلل انقطاع الكهرباء عن المدينة.

كما طالب المحتجين بإدارة مستقلة لمحطة كهرباء ربيانة، تكون مقرها داخل المنطقة، مؤكدين مواصلة اعتصامهم إلى حين تلبية مطالبهم. (وال- ربيانة) ر ت

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