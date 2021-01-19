“اللجنة الوطنية”: البدء في منح أذونات العمل بمدارس “الجاليات” و”الأجنبية” بعد تسوية أوضاعها

قررت اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية، البدء في منح أذونات العمل بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية بعد تسوية أوضاعها وتنفيذ الشروط التي أقرتها اللجنة الوطنية المستندة للقوانين واللوائح المعمول بها، كما قررت بصفة استثنائية اعتماد النتائج التعليمية للعام 2019 – 2020 ميلادي.

جاء ذلك بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية عقدت اجتماعها السادس بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي إبراهيم الحويج وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية.

جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد اطلعت في وقت سابق على تقرير الفريق المنبثق عنها لزيارة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية التي تقدمت لغرض الحصول على إذن مزاولة، حيث عرض الفريق التقرير مرئي وعرض ملاحظاته.

وناقشت اللجنة الملفات المعروضة لمنح الأذونات وتمت مراجعتها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في منح أذونات المزاولة.