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«قوة حماية طرابلس»: رصدنا انحرافا خطيرا في مسار الحوار السياسي.. وستيفاني تسير في الطريق المشبوه

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت ما تسمى “قوة حماية طرابلس” التابعة لحكومة الوفاق، إنها تراقب مجريات الحوار السياسي الجاري حاليا، وتثمن دور الأمم المتحدة في مجهوداتها التي تسعى لأجل الاستقرار والسلم والتداول السلمي للسلطة، على حد زعمها.

ووجهت “قوة حماية طرابلس” في بيان صادر عنها، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي، زعمت فيها إنها رصدت ما وصفته بـ”الانحراف الخطير” عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات، بدءًا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاءًا إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وتابعت:” نرفض مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة “بالإنابة” ستيفاني ويليامز لتحقيقها في المدة المتبقية لمهامها في ليبيا في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي الذي يعاني ويلات المرض والحروب والفاقة المالية” على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان:” إننا بهذا البيان نؤكد على ضرورة العودة إلى الحوار (الليبي – الليبي) ورعايته والمضي قدمًا في التحاور السلمي خلال أسرع وقت ممكن من خلال مؤسساتنا الوطنية”.

واختتم البيان:” إننا نعلن دفاعنا عن القيم والمبادئ والسيادة الليبية، ونطلب سرعة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، علمًا بأننا نكرر رفضنا لأي مخرجات لحوار منقوص يسلب أو ينقص من سيادة الشعب الليبي على أرضه ومقدراته وإرثه التاريخي”.

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الطريق المشبوه انحراف خطير رصد ستيفاني قوة حماية طرابلس مسار الحوار السياسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كمشة زوفرية وصعاليك ورعاع لا يحكم فيهم أحد وما عجبهم أحد إلا أن يبقوا لوحدهم فى المشهد حتى تستمر الخنبة ولا رقيب ولا حسيب حيت أن الموجودين الان من أمثال السراج منبطحون لهم أما وجود شخصية قوية تلجمهم فغير مقبول ومرفوض ويشككون فيها ويرفضونها لأنها لا تخدم مصالحهم الغير مشروعة والحل يكمن فى الشعب ولا غير الشعب .

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  • كل ما يحدث من اجتماعات وهمية مكلفة للدولة من مجالس نواب وأحزاب – وأكاذيب – وانبطاح للاجانب وجالياتهم – في الدول العربية وسرقة حقوق المواطن ابن البلاد مم طرف مختلس النواب وإعطاءه للاجنبي وأبناءه – اتضحت ملامحه في ما يحدث في تونس الان من ثورة المظلومين على المختلس النيابية وأذناب الغرب المتواجدين فقط لامتصاص دماء الشعوب وحرمانهم من تعليمهم والعمل في ارضهم وبلادهم – ما يحدث عبارة عّن انتقاضة من شباب متعلمين ومتخرجين لم يجدوا طريق الخلاص ممن يدعون انهم نواب عليهم – فالعقل والمنطق لا يقبل هذا – خمسون شخص نواب ينهبون حقوق خمسة مليون مواطن ويتبجحون بأنهم رعاة سلام وديمقراطية وعدالة ووطنية …!!!
    بيننا الأجنبي ينام في وطنهم على أفرش الحرير هو وأبناءه ويلوث بلادهم وسواحلها بتصدير نفطهم وغازهم وثروات بلادهم – يرسل النواب قوة مسلحة لضرب ابناء بلادهم في مناطقهم ورشهم بالمياه وطلقات الرصاص – وهم محتاجين لرغيف الخبز والتعليم لابناءهم وفي ارضهم ..!!
    اما بعد ذلك من من ينوب عن جاءع في بلاده . او مريض في فراشه او جريح في قلبه وذراعه ..!!!! لا حول ولا قوة الا بالله

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