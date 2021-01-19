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عاجل: قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> عاجل: قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

عاجل: قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية

19 January, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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