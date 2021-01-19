ليبيا الان عاجل: قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية تم النشر منذُ 19 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> عاجل: قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا عاجل: قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية 19 January, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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