السويحلي : ليبيا في طريقها للتقسيم

انتقد عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، عملية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة خلال ملتقى الحوار السياسي، لافتا إلى أن البعثة فتحت باب المغالبة ونُسف التوافق ومبدأ المواطنة و المساواة.

و أكد السويحلي خلال مشاركته في الحوار السياسي عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم” أن التصويت على المقترح التوافقي بعيد كل البعد عن التوافق بداية من اختيار اللجنة الذي استبعد تزكيات أكثر من 30 عضوًا فى الحوار.

وأضاف السويحلي أن البعثة ترسم الطريق إلى تقسيم ليبيا بعدما ضربت بعرض الحائط أهم المبادئ التى تبنى عليها الدول وهي المواطنة و المساواة، مبينًا أن القضية أكبر بكثير من تفاصيل و نسب وأرقام قد تكون مقبولة في ظروف مختلفة.

وشكك السويحلي في قانونية تواجد بعض المتواجدين في الحوار وأحقية ممارستهم لهذا الدور المفصلي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا، مشيرًا إلى اعتراضه قبل بداية الملتقى ومعه الكثيرين على عدم توازن تمثيل التيارات والأطراف.

وأضاف السويحلي أن البعثة الأممية اختارت شخصيات جدلية لا تحظى بالحد الأدنى للتوافق الشعبي، لافتا إلى أن البعثة سلمت ليبيا لأشخاص لا علاقة لهم بشعب هذا الوطن ومعاناته.

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