بن شرادة : توقيت تعيين المبعوث الأممي الجديد غير مطمئن

اعتبر عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة سعد بن شرادة ، أن توقيت تعيين المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، يحمل في طياته أشياء غير مطمئنة، رغم أن المسارات باتت واضحة.

و أوضح أضاف بن شرادة، أن ستيفاني وليامز كان لها بصماتها في عملية الضغط على الأطراف، مشيرا إلى مخاوف الجميع من عدم حزم المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، .

و أعرب بن شرادة، عن قلقه من عدم إلمام كوبيش بالملف الليبي، ما قد يربك المشهد في ليبيا، محذرا من أن عرقلة أي مسار أو توافق في الوقت الراهن قد يعود بالأوضاع إلى مربع الصفر، بحيث سيحتاج المبعوث الجديد للسماع والجلوس مع كافة الأطراف.

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