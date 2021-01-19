عمران : عدم خبرة كوبيش بالملف الليبي قد تعرقل مسار الحوار

عضو الهيئة التأسيسية للدستور،نادية عمران ، أن الفرصة باتت أفضل في الوقت الراهن أمام المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن الحوار الحاصل بين المتصارعين سهل من إمكانية تغيير المشهد إلى خطوة إيجابية.

و أشارت عمران ، إلى وجود عراقيل أمام المبعوث الأممي الجديد، منها الآلية التي تعمل بها البعثة الأممية طوال الفترة الماضية لحل الأزمة الليبية، وعدم وجود خبرة لدى المبعوث في الملف الليبي وطريقة تفكير الساسة الليبيين.

و أضافت عمران أن مدى قدرة المبعوث الأممي الجديد على التقدم بالاتجاه الإيجابي في مسار الأزمة، يعتمد على الرؤية التي سيعمل بها، وما إذا كان سيسير وفقا للآلية السابقة، أو سيحدث تغييرا جوهريا فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24