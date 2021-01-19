عبد العزيز متسائلا: ” الصديق” و”السراج” متى سيعقلون؟

قال عضو مايسمى بالمؤتمر العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، إنه من الواضح أن لجنة الـ 75 لن تتوصل إلى تفاهم، مضيفا أن دليل ذلك الأشخاص الذين تم اختيارهم للجنة الاستشارية، بحسب قوله.

وأوضح عبد العزيز أن جميع الجهات تبذل جهدها للحصول على المناصب، متمنيا اختيار آلية القوائم لأن فرصة التلاعب بها أقل وتكون الخيارات بها واضحة، بحسب تعبيره.

وتابع عبد العزيز أن اللليبيين في انتظار الوصول لنتيجة بالحوار السياسي خلال الأيام القادمة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه فيما يتعلق بالمعركة بين محافظ المصرف المركزي طرابلس” الصديق الكبير” و رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة “فائز السراج” والرقابة والمجلس الرئاسي لم يكن يتوقع في لحظة أن يصل المستوى بين رجال دولة لهذا المستوى، وأن تصل العلاقة والمناكفات لهذه الدرجة، متسائلا ” الصديق” و”السراج” متى سيعقلون؟، مبينا أن هذه المناكفات ليس لها معنى فالخلاف بينهما وصل لدرجة لا تطاق، بحسب تعبيره.

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