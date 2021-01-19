الاتحاد الأوروبي: على الحوار السياسي الليبي الانتقال سريعا لترشيح سلطة تنفيذية جديدة وفقا للآلية المتفق عليها

رحب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، بموافقة منتدى الحوار السياسي اللّيبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة للبلاد بأكملها.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد بليبيا، مساء اليوم الثلاثاء.

وأشاد البيان بأعضاء منتدى الحوار السياسي اللّيبي والممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة الهامّة.

وجاء في البيان: “إن القرار الذي تمّ اتخاذه اليوم يعدّ مهمّا لتمهيد الأرضية لما يستحقّه الشعب الليبي، و المتمثل في حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة و إعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر من سنة2021 ، ونأمل أن ينتقل منتدى الحوار السياسي الليبي الآن بشكل سريع إلى ترشيح سلطة تنفيذية جديدة بالاستناد على الآلية المتفق عليها”.

وتابع البيان: “نحن نشجع كثيرا على إدماج المرأة ومشاركتها بشكل هادف وكامل في عملية إرساء السلام، كما إنّنا ندعم مشاركتها السياسية الفاعلة في جميع جوانب عملية السلام والحوكمة المستقبلية في ليبيا”.

وأضاف البيان: “وبينما نرحّب بالإنجاز المحقّق اليوم، فإننا نؤكد مجددًا على مسؤولية الأطراف المعنيّة الرئيسية في ليبيا في المضيّ قدما نحو إرساء الاستقرار في البلاد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع الليبيين، وإنّنا ندعو جميع القادة اللّيبيّين إلى اغتنام هذه الفرصة بروح توافقيّة لإيجاد حل سلمي مستدام، إنّ ليبيا في حاجة إلى اتّخاذ قرارات عاجلة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي”.

واختتم البيان بقوله: “إنّنا نقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن و يرفضون أي خيار عسكري أو خيار يتّسم بالعنف لتسوية الأزمة والقضاء على الإرهاب، ثمّ إنّنا نشاركهم معارضتهم لجميع التدخلات الأجنبية، وندعم استعدادهم للعمل يدا بيد”.