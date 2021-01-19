قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار السياسي

أعلنت قوة حماية طرابلس التي تضم أكبر الكتائب المسلحة في طرابلس والمنطقة الغربية، اليوم الأربعاء، رفضها لمخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

جاء ذلك في بيان للقوة، وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي.

وقالت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية في بيانها، إنها ترفض مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة (بالإنابة) “ستيفاني وليامز” لتحقيقها في المدة المتبقية من مهامها في ليبيا في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي وتعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي.

واتهم البيان بعض أعضاء البعثة بالتدخل في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وأضافت أنها رصدت انحراف خطير عن المسار الصحيح للحوار في جملة من التجاوزات، بدءًا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت.

وأكدت قوة حماية طرابلس ضرورة العودة إلى الحوار (الليبي – الليبي) والمضي قدمًا في التحاور السلمي من خلال مؤسساتنا الوطنية، مطالبة سرعة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

واختتمت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية بيانها بتجديد رفضها لأي مخرجات لحوار منقوص يسلب أو ينقص من سيادة الشعب الليبي على أرضه ومقدراته وإرثه التاريخي، بحسب تعبير البيان.