“حماية طرابلس” تتهم البعثة بالتلاعب في الحوار.. وترفض المخرجات

أعلنت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية، الثلاثاء، رفض مخرجات لجنة الحوار السياسي وطريقة التصويت، واتهمت بعض أعضاء البعثة بتوجيه المسار السياسي نحو أهداف لا تخدم مصلحة ليبيا.

وقالت اللجنة في خطاب وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي، إنها رصدت “انحرافا خطيرا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدءًا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء بالتدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا”.

واتهمت القوة، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بالضغط لتمرير طريقة التصويت، معتبرة الاستعجال في هذه القرارات “تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي”.

وشددت القوة على ضرورة “العودة إلى حوار ليبي- ليبي، ورعايته والمضي قدمًا في التحاور السلمي في أسرع ما يمكن من خلال المؤسسات الوطنية”، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة التدخل لتصحيح مسار البعثة.

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